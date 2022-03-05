Москва, 5 марта, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Закон об уголовной ответственности за фейки о действиях Вооружённых сил РФ принят своевременно и в текущей обстановке абсолютно необходим. Об этом 5 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Закон принят и его нужно исполнять», — заявил Песков.

«Время сейчас нелёгкое, но вы видите, что закон был необходим и был необходим срочно в связи с абсолютно беспрецедентной не кампанией, а информационной войной, которая была развязаны против страны. На фоне информационной войны нужно было принять соответствующей жёстокости закон, что и было сделано», — указал он.