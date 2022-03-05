Тбилиси, 5 марта, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе обвинил бывшего президента Михаила Саакашвили и его сторонников, проживающих на Украине, в резком ухудшении отношений между Киевом и Тбилиси, сообщает 4 марта Первый канал телевидения Грузии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Кобахидзе заявил, что есть обоснованные предположения по поводу того, что Михаил Саакашвили, Зураб Адеишвили, Георгий Лодкипанидзе и Давид Арахамия могли быть инициаторами отзыва украинского посла. На вопрос журналистов, каким образом Саакашвили, находясь в тюрьме в Грузии, может повлиять на решения украинского руководства в Киеве, Кобахидзе ответил: «Саакашвили находится в тюрьме, но он по-прежнему остается главой украинского Совета реформ. Таков его текущий статус. Кроме того, вы помните, что Арахамия, который является лицом, непосредственно связанным с президентом Зеленским, совсем недавно появился на людях в футболке с надписью «Free Misha», и сам Саакашвили отметил, что Арахамия входит в его ближайшее окружение. Все это очень хорошо знают. Естественно, повлиять на решения президента Зеленского несложно, и к этому добавляются наши логические сомнения, которые основаны на нелогичности принятого решения».

В качестве примера такой нелогичности Кобахидзе назвал то, что Молдавия тоже не ввела санкции против России, однако Украина почему-то своего посла из Кишинёва не отозвала.

Напомним, что Владимир Зеленский, демонстрируя своё недовольство отказом грузинского правительства присоединиться к антироссийским санкциям, отозвал украинского посла из Грузии.