Москва, , 13:03 — REGNUM Российский теннисист, 25-я ракетка мира Карен Хачанов убрал изображения российского и армянского флагов из своего описания в аккаунте в Instagram. Об этом сообщает.

Карен Хачанов si.robi

Ранее в описании профиля Хачанова были флаги России и Армении, а теперь их там нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев убрал изображение с российским флагом из описания в аккаунте в Instagram.

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