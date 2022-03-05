Москва, 5 марта, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Российский теннисист, 25-я ракетка мира Карен Хачанов убрал изображения российского и армянского флагов из своего описания в аккаунте в Instagram. Об этом сообщает.

si.robi Карен Хачанов

Ранее в описании профиля Хачанова были флаги России и Армении, а теперь их там нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев убрал изображение с российским флагом из описания в аккаунте в Instagram.