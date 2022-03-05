Симферополь, , 13:03 — REGNUM Ненависть к русскоязычным жителям в странах Запада, копившаяся много лет после окончания Второй мировой войны, получила возможность выйти наружу. Об этом написал 5 марта в телеграм-канале глава Республики Крым Сергей Аксёнов, комментируя многочисленные факты дискриминации русскоязычных жителей европейских государств и США.

Сергей Аксёнов Glava.rk.gov.ru

«СМИ сообщают о массовых случаях дискриминации русских в странах Запада по национальному признаку. Нацистское нутро наших бывших «партнеров» лезет наружу. Прорвалась ненависть, копившаяся много лет, после окончания Второй мировой войны, но не получавшая выхода. Теперь удобный случай представился. И все это под аккомпанемент болтовни о толерантности, демократии, свободе и прочих европейских ценностях, которые, как теперь выясняется, на русских и русскоязычных не распространяются. Конечно, это расизм в чистом виде», — написал глава Крыма.

Аксёнов отметил, что необходимы принимать меры к гражданам тех стран, в которых допускаются случаи дискриминации русскоязычных жителей.

«Отвечать зеркально — не обслуживать в магазинах, ничего не продавать и так далее. Конечно, все это будет не проявлением официальной позиции государства, а в рамках инициатив общественности. Западные русофобы должны выучить русскую пословицу: какой привет, такой ответ», — считает Аксёнов.

Ранее в СМИ и в социальных сетях появились многочисленные сообщения о проявлениях «бытовой русофобии» по отношению к русскоязычным жителям (а часто — уже гражданам) европейских государств и США, причём многие из тех, кто столкнулся с дискриминацией, живут в этих странах много лет, имеют семьи.