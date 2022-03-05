Аксёнов о дискриминации русских на Западе: «Нацистское нутро лезет наружу»
Симферополь, 5 марта, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Ненависть к русскоязычным жителям в странах Запада, копившаяся много лет после окончания Второй мировой войны, получила возможность выйти наружу. Об этом написал 5 марта в телеграм-канале глава Республики Крым Сергей Аксёнов, комментируя многочисленные факты дискриминации русскоязычных жителей европейских государств и США.
Аксёнов отметил, что необходимы принимать меры к гражданам тех стран, в которых допускаются случаи дискриминации русскоязычных жителей.
Ранее в СМИ и в социальных сетях появились многочисленные сообщения о проявлениях «бытовой русофобии» по отношению к русскоязычным жителям (а часто — уже гражданам) европейских государств и США, причём многие из тех, кто столкнулся с дискриминацией, живут в этих странах много лет, имеют семьи.