Сергиев Посад, Московская область, , 14:34 — REGNUM Новым участником нацпроекта «Производительность труда» стала компания «ТишьюПром» из Сергиево-Посадского городского округа, предприятие выпускает бумажные салфетки, туалетную бумагу и другие бумажные гигиенические изделия, сообщает пресс-служба регионального министерства инвестиций, промышленности и науки.

Производительность труда Пресс центр РЦК

Поддержку компании «ТишьюПром» в реализации мероприятий нацпроекта на производстве будут оказывать специалисты регионального центра компетенций совместно с коллегами из федерального центра компетенций. Эксперты проведут обучение рабочей группы предприятия, определят основные потери, выработают план мероприятий по их устранению.

ООО «ТишьюПром» входит в группу компаний «Тетра». Оно было организовано в 2014 году как отдельное производственное предприятие группы и на сегодняшний день является крупнейшим производителем бумажных салфеток в России. Общая площадь производственно-складского комплекса компании оставляет 19 тыс. кв. м и включает в себя производство, склад материалов, склад готовой продукции.

«На сегодняшний день 80 компаний Московской области являются участниками национального проекта «Производительность труда». Ряд предприятий уже реализовали первый этап проекта на пилотных участках производства и достигли впечатляющих результатов — сократился объем брака, увеличилась скорость производственных процессов.

Все это напрямую отражается на финансовых результатах работы компаний и на макроэкономических показателях региона. Всего к нацпроекту мы планируем привлечь не менее 320 региональных производителей к 2024 году», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

О реализации нацпроекта «Производительность труда» на площадке Московской торгово-промышленной палаты рассказала заместитель генерального директора по аналитике и методологии Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) Светлана Горчакова.

«Мы сделали ставку на формирование производственной культуры, на формирование нового отношения к своей работе, к своим рабочим местам, и основная услуга, которая оказывается в рамках национального проекта (она абсолютно бесплатна для всех участников), это промышленный консалтинг», — отметила Светлана Горчакова.

Она также пояснила, что эксперты ФЦК создают на предприятиях проекты, которые приносят заметные результаты. Так, с 2017 по 2020 годы в нацпроекте приняли участие 1300 предприятий и сформировали добавленную стоимость в размере 136 млрд рублей. Это означает, что эффект от адресной поддержки предприятий уже превысил в 2 раза бюджетные затраты на его реализацию.

Важным показателем также является то, что прирост фонда оплаты труда на предприятиях-участниках нацпроекта составил по итогам 2020 года 47 млрд рублей (11%), а рост производительности труда — 12% против 7% прироста на остальных предприятиях, подходящих под критерии участия.

Светлана Горчакова подчеркнула, что ключевая роль ФЦК заключается в обучении и развитии сотрудников предприятий, а также формировании уникальной и доступной базы знаний.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках нацпроекта «производительность труда» компании — получают экспертную поддержку Федерального центра компетенций для совершенствования управления, производства, логистики и сбыта своей продукции. На каждом предприятии создается производственный поток-образец и формируется команда из сотрудников для внедрения изменений и последующей самостоятельной работы.

Инструментам бережливого производства будут обучены 79,5 тыс. сотрудников компаний. Главная задача — помочь предприятию начать работать без простоев и потерь, сделать работу более комфортной и эффективной, без ненужных усилий и действий.