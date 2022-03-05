Калуга, , 13:34 — REGNUM В Калужской области в преддверии весеннего паводка проверят исправность 19 гидротехнических сооружений, сообщили 5 марта корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Гидротехническое сооружение Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области

Цель ежегодных обследований — профилактика аварий во время паводка. Уже проведены проверки пяти гидротехнических сооружений в Калуге и Малоярославецком районе, которые готовы к половодью. Обследование продолжится в Бабынинском, Сухиничском, Думиничском, Хвастовичском, Людиновском и Кировском районах.

В осмотре гидротехнических соображений области принимают участие специалисты Приокского управления Ростехнадзора, Главного управления МЧС России по области, сотрудники эксплуатирующих организаций.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области обозначили зоны затопления при половодье