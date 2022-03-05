Джакарта, 5 марта 2022, 13:01 — REGNUM Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди поприветствовала прибытие нового посла Китая в Индонезию. Об этом министр иностранных дел Индонезии написала в Twitter.
Ретно Марсуди встретилась с новым послом Китая в Индонезии. Стороны обсудили пути дальнейшего развития отношений между Индонезией и Китаем.
Ранее глава МИД Индонезии также провела телефонный разговор с министром иностранных дел Сомали.
Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия и Сомали изучают рамочное соглашение о сотрудничестве для укрепления двусторонних отношений.
Подробнее в материале: Главы МИД Индонезии и Сомали обсудили укрепление двусторонних связей