Джакарта, 5 марта, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди поприветствовала прибытие нового посла Китая в Индонезию. Об этом министр иностранных дел Индонезии написала в Twitter.

(сс) A-C-K Флаг Индонезии

Ретно Марсуди встретилась с новым послом Китая в Индонезии. Стороны обсудили пути дальнейшего развития отношений между Индонезией и Китаем.

Ранее глава МИД Индонезии также провела телефонный разговор с министром иностранных дел Сомали.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия и Сомали изучают рамочное соглашение о сотрудничестве для укрепления двусторонних отношений.

Подробнее в материале:Главы МИД Индонезии и Сомали обсудили укрепление двусторонних связей