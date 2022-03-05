Донецк, , 13:01 — REGNUM Город Горловка Донецкой Народной Республики подвергся обстрелу со стороны украинских военных. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), по населённому пункту было выпущено пять снарядов калибром 122 мм. Эти боеприпасы запрещены Минскими соглашениями.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 10:45 5 марта.

В ведомстве добавили, что за истекшие сутки 4 марта было зафиксировано 20 фактов ведения огня со стороны ВФУ. Так, на Горловском направлении по применялась артиллерия 122 мм — восемь снарядов, миномёт 120 мм — 25 мин, миномет 82 мм — четыре мины, АГС — 40 гранат, стрелковое оружие — два раза. Всего военные формирования Украины применили 189 боеприпасов.

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В результате повреждено пять домов и два объекта гражданской инфраструктуры на Горловском и Донецком направлениях.

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