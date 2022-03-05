Егорлыкский район, Ростовская область, 5 марта, 2022, 13:00 — ИА Регнум. В Ростовской области вынесен приговор группе мошенников, обманным путём оформившим кредит в микрофинансовой компании. Об этом ИА REGNUM сообщили в донской прокуратуре.

Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР Мошенники

Перед судом предстала супружеская пара и их подельница. Следствием и судом установлено, что трое фигурантов уголовного дела с июня 2020 года по апрель 2021 года через интернет, используя чужие паспортные данные, оформили договоры потребительского займа на общую сумму 50 тыс. рублей. Деньги они потратили на личные нужды.

Мужчине суд назначил два года колонии строгого режима, его супруге — два года условно. Подельнице назначено 10 месяцев лишения свободы условно.

Приговор в законную силу пока не вступил.