Кемерово, , 13:01 — REGNUM Гуманитарная помощь, собранная в Кемеровской области для беженцев из Луганской и Донецкой Народных Республик, прибыла в Ростовскую область. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Гуманитарная помощь беженцам из Донбасса Александр Погожев © ИА REGNUM

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Уточняется, что сбор продуктов питания и вещей для беженцев из Донбасса продолжается в Центрах социального обслуживания населения во всех муниципалитетах Кузбасса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в конце февраля из Кемеровской области выехали грузовики с 40 тоннами гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской Народных Республик.

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