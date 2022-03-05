Тольятти, Самарская область, 5 марта, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Начальника отделения почтовой связи в городе Тольятти заподозрили в присвоении денежных средств граждан. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

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По версии следствия, с марта по июнь 2020 года фигурантка уголовного дела не раз присваивала деньги, предназначенные для выплат гражданам страховых пенсий и других компенсаций.

В материалах дела указано, что общая сумма причиненного ущерба составила свыше 43 тысяч рублей. Следователи установили шесть эпизодов аналогичной преступной деятельности подозреваемой.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре экс-директора автодилерского центра обвинили в мошенничестве.