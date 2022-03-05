Сеул, , 12:57 — REGNUM Представитель южнокорейской оппозиционной Народной партии Ан Чхоль Су извинился перед своими сторонниками за отказ от участия в президентских выборах. Об этом 4 марта сообщило KBS.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

В написанном от руки письме, размещенном в социальных сетях, экс-кандидат в президенты заявил, что осознает, что подвел многих людей. Он принес извинения всем, кто поддерживал его и надеялся, что он финиширует в гонке.

Ан Чхоль Су отметил, что пришел в политику, чтобы изменить мир и поддержать социально незащищенных. Он добавил, что его по-прежнему терзает тот факт, что страдания людей не уменьшились.

Ан Чхоль Су также акцентировал внимание на том, что он не отказывается от своего политического пути, сняв кандидатуру с гонки.

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