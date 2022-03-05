Екатеринбург, 5 марта, 2022, 12:57 — ИА Регнум. В Екатеринбурге силовики задержали блогера-патриота Сергея Колясникова. Об этом он написал у себя в телеграм-канале.

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«Я задержан. За что — говорят скажут в отделе», — отметил блогер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее он написал о том, что неизвестный ломился в квартиру по месту его регистрации. По его словам, ему угрожают, в том числе и смертью, с первых дней специальной операции по защите Донбасса. Напомним, операция была начата 24 февраля.