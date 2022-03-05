Санкт-Петербург, , 13:05 — REGNUM За прошедшие сутки в стационары Петербурга доставили 250 человек с СOVID-19. Об этом 5 марта сообщили в региональном оперштабе. Это на 28 пациентов меньше, чем за предыдущие сутки.

Госпитализация пациента Дарья Драй © ИА REGNUM

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По данным на утро 5 марта, на стационарном лечении от ковида в Петербурге находятся 4562 пациента (-238 человек к уровню прошлых суток). В реанимации размещены 422 человека (-9), из этого числа 161 пациент (-20) находится на аппаратах ИВЛ. По выздоровлению стационары покинули за сутки 460 человек (-34).

Для лечения COVID-19 в Петербурге имеется 5827 коек. За сутки этот показатель никак не изменился. По-прежнему 13 городских и три федеральных стационара занимаются лечением ковидных пациентов. При этом процент свободных коек в городе увеличился до 31,87% (+3,72).

Вне стационаров лечатся от ковида 61 624 петербуржца. Этот показатель вновь сократился в Петербурге за сутки, на этот раз на 5350 пациентов. При этом соблюдают карантин 315 человек (-90).

На 5 марта коронавирус распространяется в Петербурге по коэффициенту 0,66 ед. Это число отражает, сколько человек могут заразиться от одного ковид-больного до его ухода на изоляцию.

Напомним, за сутки в Петербурге зафиксировали 3481 случай заражения коронавирусом (+59). За сутки от COVID-19, как основной причины смерти, скончался 61 пациент (-8), а выздоровели 9922 петербуржца (+237).

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