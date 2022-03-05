Минск, , 12:55 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил со своим коллегой из Белоруссии Владимиром Макеем по телефону текущую ситуацию в регионе и ситуацию в связи со спецоперацией ВС РФ по защите Донбасса. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба белорусского МИД.

Сергей Лавров и Владимир Макей Mid.ru

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«Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с российским коллегой Сергеем Лавровым. Главы внешнеполитических ведомств обсудили обстановку в регионе и ситуацию, складывающуюся в связи с проведением российской стороной специальной военной операции в Украине», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что также стороны обсудили вопросы открытия гуманитарных коридоров для эвакуации из зон боевых действий на территории Украины или оказавшихся в сложной ситуации иностранных граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в президиуме Совета республики (верхней палаты) Национального собрания Белоруссии заявили, что странам Запада, которые проводят антигуманную политику в отношении Белоруссии, стоит остановиться и одуматься.