Кишинёв, , 12:53 — REGNUM Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Молдавии Рубен Атоян посетит Кишинёв с рабочим визитом с 9 по 16 марта. Об этом сообщает пресс-служба представительства МВФ в Молдавии.

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Сообщается, что Атоян возглавит комиссию, которая в координации с офисом МВФ в Вашингтоне изучит, как начавшаяся на Украине спецоперация повлияла на обстановку в Молдавии.

В пресс-службе отметили, что комиссия оценит, какая помощь нужна республике в сложившейся ситуации. Она также разработает план на случай непредвиденных происшествий.

Стоит отметить, что после начала на Украине спецоперации по защите Донбасса в Молдавию хлынул большой поток беженцев. По данным, на 4 марта, в республику въехали более 112 тыс. украинских граждан, из которых остались в стране около 64 тыс. Власти принимают меры для помощи беженцам.

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