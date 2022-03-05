Рязань, , 12:51 — REGNUM Главный врач Рязанской областной клинической больницы Андрей Карпунин сейчас работает в Луганской республиканской больнице. Видео своего интервью Первому каналу он опубликовал 5 марта на своей странице в социальной сети.

Андрей Карпунин Https://rokb.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России и переговоры – все новости»

Решение приехать в Луганск инициативная группа добровольцев приняла очень быстро. По словам медика, он всю жизнь работает с пациентами с тяжёлой сочетанной травмой, а за последние два года приобрёл опыт по организации ковид-госпиталя и интенсивной терапии тяжёлых пациентов с коронавирусом. Приехав в Луганск, он побывал в «красной зоне» республиканской больницы.

«Это крепкая, настоящая, республиканская больница. В России такие чаще областные. Больница, в которой я работаю в Рязани, такой же типовой проект. Поэтому всё привычно, удобно, такое же расположение отделений, по сути попал на привычное место работы. Очень удивлён профессиональным уровнем врачей, техническим оснащением, набором медикаментов, расходных материалов», — говорит врач.

Андрей Карпунин уже работал медиком-добровольцем на Донбассе — в 2018 году он приезжал в ДНР.