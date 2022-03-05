Ростов-на-Дону, 5 марта, 2022, 12:47 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в связи с ухудшением погодных условий коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. Об этом 5 марта сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

40.mchs.gov.ru Снегопад

Согласно прогнозу синоптиков, в Ростове-на-Дону ожидается снег с дождём. Об этом проинформированы все структуры ЖКХ. Проверена готовность техники, создан резерв противогололёдных средств. На особо опасных участках будут дежурить бригады.

Горожанам не рекомендуют выезжать за город, призывают соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными.