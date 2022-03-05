Екатеринбург, 5 марта, 2022, 12:47 — ИА Регнум. В Екатеринбурге неизвестный представился полицейским и потребовал выдать ему блогера-патриота Сергея Колясникова. Об этом сам активист написал в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Он пришёл по месту его регистрации, ломился в дверь, непрерывно звонил в звонок. При этом формы на нём не было. Сергей Колясников не исключает, что визитёр пришёл не один.

«Мне угрожают и смертью, и полицией с первого дня операции ВС РФ на Украине, так что может быть это реализация одного из сценариев», — добавил блогер. Он обратился в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, спецоперация началась 24 февраля.