Санкт-Петербург, 5 марта, 2022, 12:56 — ИА Регнум. На территории выставочного комплекса «Ленэкспо» на Васильевском острове в Санкт-Петербурге начался демонтаж станции Морской авиации послевоенной постройки. Об этом 5 марта сообщил заместитель председателя Совета Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кононов.

Vk.com/id11626804 Демонтаж станции Морской авиации в «Ленэкспо» в Петербурге.

«Ведется демонтаж старейшего здания комплекса», — забил тревогу петербургский градозащитник.

Здание было построено в 1910-х годах для Опытной авиационной станции — первой в России войсковой части морской авиации, созданной в 1912 году. Отметим, что на территории выставочного комплекса в первой трети XX века располагалось авиационное подразделение. В ангарах, обращенных к заливу, стояли гидросамолеты. Именно здесь, на берегу ковша Галерной гавани, в 1912 году зародилась отечественная морская авиация.

В 1934 году эта территория вместе с каменным зданием (дом 6) была передана образованному в 1932 году Научно-исследовательскому институту морской связи. Позднее к названию прибавилось и слово «телемеханика». Разрушенное в годы войны, здание было перестроено в 1947—1949 годах.

Как уточнил ИА REGNUM градозащитник Александр Кононов, ранее в Смольный было подано заявление на выявление статуса каменного здания.

Напомним, что согласно проекту, вместо корпусов «Ленэкспо» появится восемь жилых домов высотой в пять этажей и пять семиэтажных жилых зданий, часть которых будет принадлежать к комфорт-классу. На территории также появится десятиэтажное здание торгового комплекса с апартаментами. Над проектом будущего комплекса работало архитектурное бюро «Литейная часть-91».