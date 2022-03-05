Набережные Челны, Татарстан, 5 марта, 2022, 12:47 — ИА Регнум. В городе Набережные Челны во время проведения строительно-монтажных работ пострадал 48-летний мужчина. Организована доследственная проверка, сообщает следственное управление СКР по РТ.

Обрушение

Инцидент произошел 3 марта. По предварительным данным, пострадавший проводил демонтаж деревянных конструкций, которые использовались при проведении ремонтных работ. В какой-то момент с другими рабочими он стал выбивать из стены анкерный болт, в результате конструкция не выдержала ударов, и часть ее упала на мужчину. В тяжелом состоянии его доставили в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля в городе Набережные Челны рабочий стал чистить аппарат для автоматической лепки пельменей. Он не использовал скребок и засунул руку в работающий аппарат, что привело к травматической ампутации левой кисти.

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