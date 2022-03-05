Уфа, , 12:47 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров наградил многодетных женщин медалью «Материнская слава». Об этом 5 марта сообщает пресс-служба главы региона.

8 Марта ru.torange.biz

Сообщается, что церемония награждения состоялась 5 марта в Уфе в преддверии Международного женского дня.

Хабиров поздравил женщин с праздником и пожелал им здоровья, мира, счастья и благополучия.

«Для каждого из нас мама — это первое слово, которое мы произносили в детстве. Держась за мамину руку, делали первые шаги. Нет на земле миссии благородней, чем быть мамой и воспитывать детей. Конечно, нельзя не согласиться со словами нашего президента Владимира Владимировича Путина о том, что семья, в которой много детей, — это основа будущего России. Это продолжение нашей тысячелетней истории как страны, как нации, как единого народа», — приводит пресс-служба слова Хабирова.

Глава региона заверил, что руководство региона будет стараться делать так, чтобы дети учились в хороших школах, чтобы в республике была эффективная медицина и красивые парки.