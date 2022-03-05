Саранск, , 12:44 — REGNUM В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 710 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 52 488 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Тест на коронавирус Governor Tom Wolf

Всего в регионе подтвердили 61 134 случая заражения коронавирусом, из них 284 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1282 человека, три летальных случая среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано за минувшие сутки. Накануне из числа пациентов с COVID-19 скончались также три человека.

В ковид-центры республики были госпитализированы 65 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в инфекционные стационары Мордовии госпитализировали 99 пациентов. В ковид-стационарах республики лечение получает 1331 пациент с подтвержденным коронавирусом и внебольничной пневмонией, а также больные, не получившие его подтверждения.