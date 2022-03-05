Алма-Ата, Казахстан, , 12:41 — REGNUM В Парке им. 28 панфиловцев в Алма-Ате неизвестные вандалы украли таблички и именами гвардейцев-панфиловцев и буквы с монумента в их честь. Об этом 5 марта сообщает местное издание Azattyq Ryhy.

Алма-Ата. Мемориал Славы в парке 28 гвардейцев-панфиловцев. 1985—1987

Журналистам о происшествии сообщили местные жители. Главный инженер управляющей компании «Алем Шар», которая следит за порядком на территории парка Аркен Ахметов сообщил, что инцидент произошёл накануне ночью.

«Две буквы утащили и восемь табличек, начиная от памятника Панфилову в сторону улицы Гоголя. Сегодня утром мы обнаружили, что ещё две буквы повреждено, но снять видимо не смогли или кто-то помешал», — сказал Ахметов.

Он также сообщил, что вандалы украли с ограждения ещё около 150 оголовков с изображением розы. Об этом сообщили в полицию. Несмотря на наличие камер, там пока не установили личности злоумышлеников.

«Как можно не найти? Это же история. Они за такой короткий срок не могли исчезнуть — чугунные таблички и оголовки», — отметил главный инженер.

В управлении МВД Казахстана по городу Алма-Ата сообщили, что готовят комментарий в связи с данным происшествием.