Луганск, , 12:40 — REGNUM Киевские боевики обстреляли днем 5 марта населенные пункты Березовское и Золотое-5 на территории Луганской Народной республики (ЛНР). Об этом 5 марта сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел из украинского миномёта Ngu.gov.ua

Уточняется, что ВСУ произвели обстрел населенного пункта Березовское в 11:40 (совпадает с мск), а Золотого-5 — в 11:45.

Также указывается, что в ходе обстрелов украинские силовики выпустили по названным населенным пунктам в общей сложности 25 мин калибром 52 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в Германии Сергей Нечаев заявил, что посольство России в Германии направило ноту в министерство иностранных дел этой страны в связи с дискриминацией граждан РФ.