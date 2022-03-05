Джакарта, 5 марта 2022, 12:40 — REGNUM PT Telkom Indonesia готова развернуть международный подводный коммуникационный кабель между Юго-Восточной Азией и Европой, сообщает Antara.
Международный подводный коммуникационный кабель повысит качество широкополосного интернета. Кабель позволит передавать более 100 терабайт в секунду.
В Индонезии наблюдаем всплеск спроса на быстрый интернет из-за меняющихся тенденций, включая гибкий рабочий график.
Ожидается, что система подводной кабельной связи будет завершена в первом квартале 2025 года.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии укрепляет двусторонние экономические отношения со странами-партнерами в Европе.
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