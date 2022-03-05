Джакарта, 5 марта, 2022, 12:40 — ИА Регнум. PT Telkom Indonesia готова развернуть международный подводный коммуникационный кабель между Юго-Восточной Азией и Европой, сообщает Antara.

Demis.nl Индонезия на карте мира

Международный подводный коммуникационный кабель повысит качество широкополосного интернета. Кабель позволит передавать более 100 терабайт в секунду.

В Индонезии наблюдаем всплеск спроса на быстрый интернет из-за меняющихся тенденций, включая гибкий рабочий график.

Ожидается, что система подводной кабельной связи будет завершена в первом квартале 2025 года.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии укрепляет двусторонние экономические отношения со странами-партнерами в Европе.