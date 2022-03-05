Донецк, 5 марта 2022, 12:39 — REGNUM Украинские националисты при отступлении наносят урон гражданской инфраструктуре и системам снабжения, чтобы устроить гуманитарную катастрофу. Об этом 5 марта заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.
Басурин уточнил, что во время расчистки перешедших под контроль ДНР районов на волновахском направлении были найдены взрывные устройства возле трансформаторных подстанций и центральной ветки водовода.