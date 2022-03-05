Йошкар-Ола, 5 марта, 2022, 12:39 — ИА Регнум. В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 5 марта лечение получает 231 пациент, из них у 135 жителей подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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В том числе, у 214 пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 195 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Из 36 пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, семь человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики были госпитализированы 15 человек, выписаны 33 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 марта выздоровели с начала пандемии 34 728 жителей республики, за последние сутки выписаны 388 человек.

Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 43 360 случаев заражения коронавирусом, из них 108 — за последние сутки.