Москва, , 12:38 — REGNUM Движения на рынке криптовалют всегда необходимо воспринимать адекватно: цены не движутся бесконечно вниз или вверх, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый директор и руководитель департамента торговых операций ICB Fund Чэнь Лиминь.

Криптовалюта

«В период роста цены или ее падения всегда наблюдаются временные обратные движения, так что реагировать как-то излишне эмоционально на них не стоит. Самое главное видеть именно долгосрочную тенденцию.

На данный момент глобальный нисходящий тренд остается в силе, а в его рамках котировки еще вполне могут вырасти до $48−49 тысяч за биткоин. Однако, финальной точкой всего движения, стартовавшего в ноябре, должна стать отметка в $20 тысяч.

На данный момент нет совершенно никаких причин для разворота котировок: серьезный позитив отсутствует, а на рынке крайне мало участников, желающих приобрести криптовалюту по текущим ценам.

Стоит отметить и снижение интереса к игровым проектам, который ранее находился на высоком уровне и в определенной степени двигал рынок вверх. Проблема в том, что все они представляют собой довольно банальные продукты-копии.

Например, на текущей неделе аналог тамагочи (к слову сказать и в мире криптовалют таких уже полно) Petaverse привлек $7 млн от венчурных инвесторов. Эта сумма гораздо меньше, чем могла бы быть еще месяц назад.

По всей видимости, до тех пор, пока не появится новый драйвер рынка, который придет на смену метавселенным и играм, общая капитализация криптовалют будет держаться на низких отметках», — считает эксперт.

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