Воронеж, 5 марта, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Нарушение энергоснабжения из-за прохождения циклона «Эльза» зафиксировано в девяти районах Воронежской области, об этом сообщила 5 марта пресс-служба филиала «Россети Центр» — «Воронежэнерго».

Дарья Драй ИА REGNUM Ремонт электросети

Нарушения электроснабжения потребителей зафиксированы в Аннинском, Бобровском, Верхнехавском, Новоусманском, Новохоперском, Панинском, Рамонском, Семилукском и Таловском.

Работы по восстановлению энергоснабжения ведутся круглосуточно, привлечено 25 аварийных бригад. Электроснабжение социально значимых объектов осуществляется без перерывов.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 3 марта на территорию Воронежской области обрушился циклон «Эльза», сильный снег в Воронеже продолжался более суток — до утра 5 марта. В областном центре поломаны десятки деревьев, не выдержавших тяжёлой массы мокрого снега.