Москва, 5 марта, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России не вносило предложений по освобождению от ответственности за использование нелицензионного программного обеспечения (ПО) и не поддерживает их. Об этом 5 марта сообщили в ведомстве.

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«Минцифры планирует провести обсуждение с Минэкономразвития этого вопроса», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также в министерстве подчеркнули, что Минцифры выступает за стимулирование перехода на российское ПО.

«Предложения, которые Минцифры России предоставило в план поддержки отрасли ИТ, напрямую вытекают из указа президента РФ от 2 марта 2022 года № 83», — пояснили в ведомстве.

Напомним, ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что российские власти на фоне западных санкций обсуждают отмену уголовной и административной ответственности за использование пиратского программного обеспечения «из стран, поддержавших санкции».

По данным издания, о возможности в случае крайней необходимости использовать патентированное ПО без согласия патентообладателя говорится в документе под название «План первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления», в которой перечислены меры по поддержке различных отраслей российской экономики от 2 марта.