Санкт-Петербург, , 12:51 — REGNUM Более трех сотен преподавателей, профессоров, аспирантов, студентов, выпускников Санкт-Петербургского государственного университета публично выступили со словами поддержки президента Владимира Путина в связи со специальной военной операцией России по защите Донбасса.

СПБГУ Дарья Драй © ИА REGNUM

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«В это трудное для Вас и для всей нашей страны время обращаемся к Вам, выпускнику нашего Университета, со словами искренней поддержки. Мы понимаем, какое непростое и судьбоносное решение Вы должны были принять, и всецело одобряем его, осознавая, что другого выбора у Вас уже не оставалось», — говорится в обращении универсантов.

Авторы письма обратили внимание на так называемых «пацифистов», которые много лет не замечали идущей в Донбассе войны, а теперь «обличают» руководство России. В этом поведении нет ничего нового: точно так же вели себя отдельные представители российского общества во время Крымской и Русско-японской войны, желая поражения своей стране и своему народу.

«В кризисные моменты истории общество должно сплотиться. Недопустимо совершать действия, ведущие к расколу, — говорится в обращении. — Спокойствие, взвешенная и рациональная оценка ситуации должны стать сейчас основой всех наших действий».

Авторы обращения выразили уверенность в том, что «российское правительство и армия не выступают против братского украинского народа, а защищают не только национальную безопасность России, но и безопасность всего мира».

Представители университетской общественности СПбГУ выразили глубокую скорбь обо всех жертвах конфликта и надежду на его скорейшее завершение.

«Мы выражаем свою поддержку Вашей политике, направленной на демилитаризацию и денацификацию Украины, установление мира и восстановление дружественных отношений между братскими народами Украины и России!», — говорится в обращении.

Документ подписали, в частности, зав. кафедрой истории журналистики СПбГУ, доктор филологических наук, почетный профессор СПбГУ Людмила Громова, директор Института философии СПбГУ, доктор философских наук Никита Кузнецов, профессор каф. истории славянских и балканских стран Института истории СПбГУ, доктор исторических наук Владимир Василик и многие другие преподаватели, профессора и студенты.