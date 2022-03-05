Йошкар-Ола, , 12:36 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 5 марта выздоровели с начала пандемии 34 728 жителей республики, за последние сутки выписаны 388 человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 43 360 случаев заражения коронавирусом, из них 108 — за последние сутки. 1052 жителя республики скончались от последствий заражения коронавирусом, накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось в регионе, за минувшие сутки от COVID-19 скончались пятеро жителей региона.

За день в ковид-стационары госпитализировали 22 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 1 марта текущего года, в Марий Эл 11 048 жителей республики в возрасте старше 60 лет подали заявление на получение единовременной выплаты после вакцинации от коронавируса.

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