5 марта 2022 | Время чтения 4 мин

Британцы обсудили в Twitter заявления государственного секретаря США о том, что Украина «победит» Россию.

Джейн Спай, , 14:32 — REGNUM Государственный секретарь США Энтони Блинкен дал интервью BBC, в котором он заявил, что целью США не является смена режима в Москве. «Мы не добиваемся этого, это не наше дело, российским гражданам нужно решить вопрос с их лидерами», — ответил Блинкен.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он также заявил, что верит в возможность «победы» Украины в противостоянии с Россией, отметив, что «поражение неизбежно», а «выносливость украинских граждан просто впечатляет». Блинкен считает, что специальная военная операция уже пошла не по плану российского президента. Тем не менее на вопрос о том, как долго будет продолжаться конфликт, он ответить не смог.

Многие пользователи не понимают, как Украина может «победить», если США и страны НАТО лишь обещают помочь, но ничего не делают.

«Европа все-таки решит вступить и реально поддержать?» — спросила @ZaraNaylor.

«Да, Блинкен сам будет бороться с Россией до последнего украинца», — прокомментировал @pqstemple04.

Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

«Да, конечно, именно поэтому вы, Великобритания, США и альянс, только спонсируете их оружием, чтобы они сами справлялись?» — поинтересовался @hugocaesar.

Часть пользователей все же верят в то, что Украина не падет, однако они согласны с тем, что страны — участницы альянса должны больше помогать как военным, так и гражданам.

«Я верю в это, но самолеты, танки, ракеты, вертолеты и тому подобное действительно принесут пользу. Все дороги на Украину должны ломиться от помощи. Прямо сейчас!» — призвал @JEMaher2.

Некоторые комментаторы отметили, что они не понимают, на основании каких фактов Энтони Блинкен делает вывод о том, что у Украины есть шансы на победу.

«Мне нравится этот оптимизм, но без вмешательства НАТО? Это будет война на истощение. Путин знает об этом. В НАТО должны пересмотреть цель своего альянса», — прокомментировал @seekerclub1.

Среди пользователей есть те, кто считает, что Украине и странам альянса необходимо проявлять активные действия против России, утверждая, что ничего страшного не случится и третья мировая война не начнется.

«В новостях говорится о том, что НАТО и международное сообщество делают все возможное, чтобы помочь Украине и оказать давление на Россию, но мы буквально ничего не делаем, что поможет спасти жизни. Единственной причиной является страх перед Россией, страх того, что Россия может уничтожить все НАТО… Но я помню, что несколько лет назад Турция, которая является членом НАТО, сбила российский самолет, и никакую войну не начали, никакого геноцида не началось, Турция все еще существует, причем все еще как член НАТО», — напомнил @PArchie83.

Солдаты НАТО U.S. Department of Defense

В комментариях уверены, что именно «пустая» поддержка со стороны США и стран Европы частично привела Украину в «критическое» положение, что на самом деле Украина самостоятельно ни с чем не справится.

«Именно фразерство привело их к нынешнему беспорядку. Вы подливали масла в огонь, заставляя их верить в то, что вы их поддерживаете. Как говорится, не попробуешь — не узнаешь. Это очень плохое шоу, и мы все смотрим его в первом ряду», — прокомментировал @chrisdokpesi.

Ряд комментаторов уверены, что Украине до «победы над Россией» очень далеко, потому что Россия превосходит по многим критериям. Некоторые из них отметили, что как минимум российский президент Владимир Путин ведет себя увереннее, чем украинский президент Владимир Зеленский.

«Для Украины невозможно достичь военной победы над сверхдержавой, которую возглавляет устойчивый президент», — написал @afnan6613.

«Грустно, но я согласен. Россия вводит еще больше войск на востоке. В конце концов все будет, как в войне миров Z. Через шесть месяцев Запад вернется к своим делам с Россией, как обычно, а в Европе границы будут перечерчены», — добавил @MichaMWitkowsk1.

Комментаторы напомнили, что президент Украины Владимир Зеленский — бывший комик, который не умеет управлять государством, по мнению пользователей, он принимает «сумасшедшие решения», поэтому он и не справится с Россией.

«Я так понимаю, они поэтому решили заключенных из тюрем выпускать, чтобы они воевали за них. Это ведь всегда значит, что дела идут в гору», — прокомментировал @NundweC.

«С комедийным лидером, который ставит жизнь своего населения в опасность? Я не думаю так. Зеленский должен сдаться, иначе он будет смотреть на то, как горит его страна», — считает @ChepapeD.

Часть пользователей уверена, что Блинкен не смог ответить на вопрос о продолжительности конфликта на Украине, потому что США тянут время, чтобы он не заканчивался еще очень долго.

«Очевидно, что США, Европейский союз и НАТО не хотят, чтобы этот военный конфликт заканчивался, они предпочитают, чтобы он длился. Кому-то выгодна эта ситуация», — предположил @RmsSousa1.