Каннаполис, США, , 12:32 — REGNUM Американская команда «Формулы-1» «Хаас» расторгла контракт с российским пилотом Никитой Мазепиным. Об этом 5 марта сообщила пресс-служба команды.

Формула 1

Также сообщается, что «Хаас» разорвал контракт с российской компанией «Уралкалий», который был титульным спонсором команды.

Отмечается, что такое решение принято из-за ситуации на Украине, где Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.

Мазепин выступал в «Формуле-1» в 2021 году и провёл один сезон. Он занял последнее место в общем зачёте пилотов, не набрав ни одного очка.