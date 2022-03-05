Канск, Красноярский край, 5 марта, 2022, 12:31 — ИА Регнум. В Канске директора фирмы заподозрили в уклонении от уплаты налогов на сумму более 21 млн рублей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Хакасии, возбуждено уголовное дело.

Налоги

По данным следствия, с апреля 2019 по июнь 2020 года подозреваемый умышленно уклонился от уплаты налогов путём завышения расходов компании. Кроме того, он внёс в документы данные о несуществующих сделках.

Эти махинации позволили ему «сэкономить» на налоге на добавленную стоимость. Общая сумма недополученных государством налогов составила более 21,5 млн рублей.

«В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в ведомстве.