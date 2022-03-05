Казань, , 12:31 — REGNUM В Татарии в январе уровень собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги в среднем составил 95,7%, что на 1,2% превышает показателя прошлого года. Об этом 5 марта сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

ЖКУ Torange.biz

Среднегодовой уровень собираемости платежей за ЖКХ составил 99,1%, что выше на 0,3%, чем в 2020 году.

По состоянию на 1 февраля в 22 муниципальных образованиях среднегодовой уровень собираемости составил ниже среднереспубликанского значения, превысили — 23 муниципалитета.

Размер задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги на 1 февраля достиг 8,2 млрд рублей, что составляет почти двухмесячное начисление платежей.

Наиболее дисциплинированными являются 18 районов, где совокупная задолженность за ЖКУ не превышает одного месяца, уточнил спикер.

Ранее ИА REGNUM сообщало, задолженность населения Татарии за жилищно-коммунальные услуги по состоянию на 1 января 2022 года составляла почти 8 млрд рублей.

Читайте также: ФАС проверит жалобы на подскочившие тарифы за тепло