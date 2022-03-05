Санкт-Петербург, , 13:08 — REGNUM В Ленинградской области за минувшие сутки госпитализировали в стационары 67 заболевших ковидом жителей, что на 10 человек меньше, чем сутками ранее. Об этом 5 марта ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Палата для больных COVID-19 Александр Куликов © ИА REGNUM

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В настоящий момент в стационарах региона развернуто 2148 ковидных коек, из которых 1085 коек (50,51%) — свободны.

«На ИВЛ на койках COVID-19 находится 20 пациентов, за сутки поступило 67 человек», — добавили в комитете.

За минувшие сутки положительные тесты на COVID-19 в Ленобласти получили 647 человек (-162 к предыдущему дню) и большинство из них — жители крупных населенных пунктов, таких как Сланцы (64), Тихвин (61), Гатчина (46), Волхов (35), Подпорожье (33), Кудрово (30), Сертолово (23), Мурино (19), Всеволожск (17), Сиверский (13), Приморск, Лодейное Поле, Никольское (по 12), Бокситогорск, Токсово, Тосно (по 11).

Всего с начала пандемии в Ленинградской области коронавирусом заразилось 173 124 человек. Из них 124 541 человек выздоровел, в том числе 1394 человека — за минувший день. Умерло 3352 заболевших COVID-19, в том числе семь — за прошедший день, что на три человека меньше, чем накануне.

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