Санкт-Петербург, 5 марта, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Санкт-Петербург ровно два года живёт в условиях пандемии COVID-19. Об этом 5 марта напомнили в городском комитете по здравоохранению.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Первый случай заражения коронавирусом в Петербурге был зарегистрирован 5 марта 2020 года. Тогда прибывший на обучение по обмену студент из Италии поселился в общежитии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова. С признаками респираторной инфекции 2 марта он поступил в клиническую инфекционную больницу им. С.П. Боткина. А уже через несколько дней тестирование выявило наличие ковида. После выздоровления итальянец был выписан из больницы.

В связи с риском распространения инфекции студенты-медики сидели две недели на карантине в общежитии. Эта мера была необходима для снижения рисков распространения вируса, за это время заболеваний не зафиксировали. По окончанию карантина для надёжности помещения прошли дезинфекцию.

Однако это не остановило распространения вируса в Петербурге. Его могли привезти прибывающие туристы из других стран и возвращающиеся петербуржцы. Всё это время город активно вёл борьбу с ковидом. Под лечение болезни были перепрофилированы больницы, разворачивались койки, например, на территории выставочного комплекса «Ленэкспо».

За два года Петербург пережил четыре (фактически) волны коронавируса. Самая масштабная — последняя (в целом по России она считается пятой). Увеличение количества заражённых обусловлено особенностями штамма коронавируса «Омикрон», а катализатором этого процесса стали новогодние праздники.

Борьба с COVID-19 требовала не только помощь медиков, но и принятие соответствующих мер со стороны правительства Петербурга. Так, для снижения риска распространения коронавируса петербуржцы примирялись с различными ограничениями. В первую очередь ввели необходимость соблюдения социальной дистанции и использования средств индивидуальной защиты (СИЗ). Петербуржцы уходили на самоизоляцию, школьников и студентов переводили на дистанционное обучение. Некоторые компании также решили осуществлять рабочий процесс удалённо.

Среди крупных ограничений стоит отметить запреты на проведение массовых мероприятий. В городе отменили множество концертов и культурных программ. Далее правительство города приняло решение о введении проверки QR-кодов с 30 октября 2021 года в музеях и театрах, а со 2 января 2022 года ‑ и в других организациях. Сейчас эта мера уже отменена.

Отдельно стоит отметить ограничение на оказание плановой медицинской помощи и диспансеризации, а также запрет несовершеннолетним на посещение на фудкортов, непродовольственных магазинов, кружков, секций, кинотеатров и других развлекательных и развивающих площадок. Теперь этот запрет отменён.

В Петербурге продолжается борьба с коронавирусом. Ранее ИА REGNUM сообщало, какие ограничения продолжают действовать в Петербурге в связи с отменой части антиковидных требований.