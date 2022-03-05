Москва, 5 марта, 2022, 12:28 — ИА Регнум. В 2022 году в России средний бюджет на подарки к Международному женскому дню 8 марта выше, чем в 2021 году — 4 тыс. рублей против 3 тыс. 100 руб. На цветы граждане планируют потратить примерно столько же — 2 тыс. 700 руб., приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Orenburg-gov.ru Поздравительная открытка с 8 марта

Больше всего на подарки и цветы потратят в Москве — в среднем 6000 и 3500 руб. соответственно. На втором месте — Красноярск (5500 и 3500 руб.), на третьем — Казань (5500 и 2500 руб.). Меньше всего на подарки и цветы готовы потратить жители Омска (3800 и 2500 руб.) и Перми (3700 и 2500 руб.).

Мужчины на подарки и цветы к 8 Марта потратят больше, чем женщины (4400 и 3300 руб. соответственно). Молодые люди до 24 лет щедры на подарки (4300 руб.). Люди старше 45 лет чаще экономят и на подарках, и на цветах (3800 и 2500 руб).

Опрос проведён 27 февраля — 3 марта 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 376 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, самым популярным направлениями для отдыха в России на праздничные дни 8 марта стала Ялта.

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