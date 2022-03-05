Магас, 5 марта, 2022, 12:27 — ИА Регнум. В Ингушетии попал под следствие местный житель, которого подозревают в помощи боевикам. Было установлено, что он оказывал пособническую помощь членам незаконных вооруженных формирований, снабжая их лекарствами, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Freedom House Боевик

По данным СК, в 2016 году местный житель помогал двоим землякам, достоверно зная, что они являются участниками незаконного вооруженного формирования, действовавшего на территории республики. Злоумышленник приобретал для них медикаменты.

В отношении 39-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело об оказании пособничества участникам вооруженного формирования, не предусмотренного федеральным законом. Его задержали, решается вопрос об аресте.