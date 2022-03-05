Бамако, 5 марта, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Власти Мали объявили с 5 марта в стране трехдневный траур о 27 военнослужащих, которые погибли в результате атаки террористов. Соответствующий указ, подписанный временным президентом страны полковником Ассими Гоитой, обнародовал 5 марта местный портал Malijet.

Fred Marie Мали

«На всей территории Мали с ноля часов 5 марта объявляется трехдневный траур по погибшим 4 марта в ходе боя в районе Мондоро», — говорится в нем.

При этом, как ранее сообщило минобороны Мали, в результате нападения вооруженных боевиков на армейскую базу в Мондоро погибли 27 солдат, еще 33 были ранены, при этом 21 из них находится в тяжелом состоянии, и еще семеро пропали без вести.

Также ответными действиями силы правительства страны ликвидировали 47 террористов в ходе боя на базе в Мондоро и еще 23 при дальнейшем преследовании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по меньшей мере 27 военнослужащих погибли в результате атаки боевиков на военную базу в центральной части Мали