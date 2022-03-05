Самара, 5 марта, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Более 1,5 млн единиц товаров, обладающих признаками контрафактной продукции, выявили в 2021 году сотрудники Самарской таможни. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба этого ведомства.

Ctu.customs.ru На таможне

Сообщается, что в текущем году сотрудники Самарской таможни осуществили контроль информации и документов в отношении 9 008 автомашин, которые следовали в Россию из Казахстана и Киргизии.

Отмечается, что было проверено свыше 165 тысяч тонн товаров. В результате досмотров в прошлом году было выявлено свыше 1,5 млн единиц товаров, обладающих признаками контрафактной продукции: обуви, одежды, игрушек, парфюмерии, запчастей. Выявлено и изъято порядка 950 тысяч товаров без маркировки.

В магазинах Самарской и Оренбургской областей, а также на границе с Казахстаном было выявлено свыше 116 тонн санкционной продукции. В ходе контроля за вывозом лесо‑ и пиломатериалов из России было выявлено 444 нарушения.

«За 2021 год Самарской таможней по материалам службы таможенного контроля после выпуска товаров возбуждено 439 дел об административных правонарушениях и 6 уголовных дел, по материалам службы иными органами власти возбуждено 46 дел об административных правонарушениях и 119 уголовных дел», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что в результате проведенных спецопераций были выявлены крупные партии запрещенных товаров, ввозимых со стороны Казахстана.

«Стоит отметить результативную работу по пресечению нелегальных поставок в Россию с Пограничным управлением ФСБ России по Оренбургской области, а также Росгвардией», — приводит пресс-служба слова заместителя начальника таможни Рустама Тунтаева.