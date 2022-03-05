Ростов-на-Дону, , 12:21 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки вторую COVID-прививку получили менее 800 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 5 марта.

Вакцинация от коронавируса Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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В настоящее время участниками прививочной кампании стали 2 млн 44,34 тыс. человек (+1747 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 2 млн 6,12 тыс. человек (+718 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области предполагается привить 2 млн 710 тыс. 710 человек — 80% взрослого населения. Продолжается вакцинация среди детей в возрасте от 12 до 17 лет.

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