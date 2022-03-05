Липецк, 5 марта, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Режим временного ограничения полетов в ряд аэропортов центральной части России, в число которых входит аэропорт Липецк, продлен до 14 марта. Об этом сообщила Росавиация.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт

До 03:45 14-го полёты временно ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Остальные аэропорты, включая международные, работают в обычном режиме. В том числе продолжают работу аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний пассажирам рекомендуют уточнять на официальных сайтах и в соцсетях.