Санкт-Петербург, , 12:26 — REGNUM Кондуктор автобуса в Санкт-Петербурге высадил школьницу, так как у него не нашлось сдачи 1000 рублей, которыми пыталась расплатиться юная пассажирка. Инцидентом заинтересовалась прокуратура. Об этом 5 марта сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Кондуктор автобуса Tumenpro.ru

Неприятный случай с 13-летней школьницей произошел в Невском районе Петербурга 2 февраля. Девочка, которая села в автобус без сопровождения взрослых, хотела расплатиться за проезд купюрой номиналов в 1000 рублей. Однако кондуктор отказалась везти ребенка и потребовала сойти на остановке, так как у нее нет сдачи. В результате школьнице пришлось идти до пункта назначения пешком.

«Прокуратура по результатам проверки внесла представление об устранении нарушений законодательства в адрес руководства компании-перевозчика. Ход и результаты рассмотрения акта прокурорского реагирования находятся на контроле», — подытожили в ведомстве.

Напомним, 7 марта 2021 года в России вступил в силу федеральный закон, который запрещает принудительно высаживать из общественного транспорта детей младше 16 лет за неоплаченный проезд, если они едут без сопровождения взрослых.